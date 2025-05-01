Кто убедил Трампа изменить мнение о Путине: Politico назвало имена

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп изменил риторику о президенте России Владимире Путине. Все спустя несколько месяцев непубличных дипломатических усилий со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в европейских правительствах.

Изменение курса Трампа явилось результатом длительной координации между Британией, Францией и США. Стармер и Макрон стремились убедить американского лидера снизить давление на президента Украины Владимира Зеленского и направить часть ярости на Путина. Для этого политики использовали аргумент, что российский диктатор выставляет Трампа дураком.

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«Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия — их усилия за последние три месяца, похоже, начали приносить плоды», — говорится в статье.

Ключевую роль в переговорах с Белым домом играли советник по национальной безопасности Британии Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили. Они координировали свои усилия с американским послом в Британии Марком Бернеттом. В свою очередь министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что только в 2025 году у него было 13 разговоров с госсекретарем США Марко Рубио, а у Стармера и Трампа — «почти» столько же.

Как Стармеру и Макрону удалось изменить отношение Трампа к Путину?

«Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мыслей Трампа в Риме», — сказал бывший посол Британии на условиях анонимности.

По его словам, Лондон и Париж постоянно отмечали, что Путин «проявляет неуважение (к Трампу — ред.), постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил».

Экс-посол предположил, что это стало особенно чувствительной темой, поскольку президент США «чувствительно реагирует на человеческие жертвы — это действительно беспокоит».

«На данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент (Макрон — ред.) постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия», — сказал анонимный французский чиновник.

Однако теперь, отметило издание, Британии и Франции приходится с тревогой ожидать, выдержит ли более жесткая позиция Трампа по отношению к Путину нетерпение президента США быстрее двигаться дальше.

«У Трампа была слепая зона по отношению к Путину, который игнорировал запросы США. Но его недавние заявления в соцсетях намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует«, — заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

Напомним, в последнее время Трамп сделал ряд критических заявлений в адрес Путина. В частности, после российских атак по украинским городам президент США сказал: «Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто обманывает меня». Американский лидер даже допустил возможность дополнительных санкций против РФ. А накануне Трамп хоть и в очередной раз выразил убеждение, что Путин хотел бы остановить войну, в то же время не исключил, что российский диктатор его обманывает.