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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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693
Время на прочтение
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Кто уйдет, а кто останется: в Раде "слили" список кандидатов на министерские кресла

Гончаренко раскрыл список потенциальных кандидатов на министерские должности, однако в списке до сих пор не хватает ключевых фигур.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал вероятный список будущего состава Кабинета министров Украины. Несмотря на общий список кандидатов, вопросы руководителей Минобороны и Мининфраструктуры остаются открытыми.

Об этом народный избранник написал в Сети.

Гончаренко назвал кандидатов на должности в обновленном правительстве. Он отметил, что пока еще не известно, кто станет министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, а также не указал, кто будет возглавлять Министерство обороны.

Кандидаты на должности в новом правительстве

  • Премьер-министр — Корецкий Сергей Федорович.

  • Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Шмыгаль Денис Анатольевич.

  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — Ченцов Всеволод Валерьевич.

  • Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры — Бережная Татьяна Васильевна.

  • Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту — пока нет кандидатуры.

  • Министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины — Безгин Виталий Юрьевич.

  • Министр молодежи и спорта — Бидный Матвей Викторович.

  • Министр по делам ветеранов — Ким Виталий Александрович.

  • Министр внутренних дел — Выгивский Иван Михайлович.

  • Министр образования и науки — Бутенко Андрей Петрович.

  • Министр здравоохранения — Ляшко Виктор Кириллович.

  • Министр финансов — Марченко Сергей Михайлович.

  • Министр экономики и окружающей среды — Кравченко Александр Сергеевич.

  • Министр аграрной политики и продовольствия — Высоцкий Тарас Николаевич.

  • Министр социальной политики, семьи и единства — Улютин Денис Валерьевич.

  • Министр юстиции — Маслов Денис Вячеславович.

  • Министр цифровой трансформации — Ферчук Оксана Витальевна.

Напомним, накануне СМИ сообщили о подготовке масштабной перезагрузки Кабмина: премьером вместо Юлии Свириденко может стать глава «Нафтогаза» Корецкий. Планируется разделить ряд министерств, в частности Минразвития громад и территорий на Минрегион (кандидат Безгин) и Мининфраструктуры (вероятно, кто-то из председателей ОВА), а также разъединить Минэкономики — Алексей Соболев будет отвечать за экономику и окружающую среду, а Тарас Высоцкий возглавит отдельный Минагрополитики. Должности могут потерять Алексей Кулеба, Оксен Лисовый, Наталья Калмыкова, а также рассматривается замена Михаила Федорова в Минобороны, Игоря Клименко и Тараса Качки на Всеволода Ченцова.

Верховная Рада намерена назначить нового премьер-министра и проголосовать за обновленный состав правительства уже 16 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
693
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