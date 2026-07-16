Кто уйдет, а кто останется: в Раде "слили" список кандидатов на министерские кресла

Кабинет министров Украины / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал вероятный список будущего состава Кабинета министров Украины. Несмотря на общий список кандидатов, вопросы руководителей Минобороны и Мининфраструктуры остаются открытыми.

Об этом народный избранник написал в Сети.

Гончаренко назвал кандидатов на должности в обновленном правительстве. Он отметил, что пока еще не известно, кто станет министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, а также не указал, кто будет возглавлять Министерство обороны.

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Кандидаты на должности в новом правительстве

Премьер-министр — Корецкий Сергей Федорович.

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Шмыгаль Денис Анатольевич.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — Ченцов Всеволод Валерьевич.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры — Бережная Татьяна Васильевна.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту — пока нет кандидатуры.

Министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины — Безгин Виталий Юрьевич.

Министр молодежи и спорта — Бидный Матвей Викторович.

Министр по делам ветеранов — Ким Виталий Александрович.

Министр внутренних дел — Выгивский Иван Михайлович.

Министр образования и науки — Бутенко Андрей Петрович.

Министр здравоохранения — Ляшко Виктор Кириллович.

Министр финансов — Марченко Сергей Михайлович.

Министр экономики и окружающей среды — Кравченко Александр Сергеевич.

Министр аграрной политики и продовольствия — Высоцкий Тарас Николаевич.

Министр социальной политики, семьи и единства — Улютин Денис Валерьевич.

Министр юстиции — Маслов Денис Вячеславович.

Министр цифровой трансформации — Ферчук Оксана Витальевна.

Напомним, накануне СМИ сообщили о подготовке масштабной перезагрузки Кабмина: премьером вместо Юлии Свириденко может стать глава «Нафтогаза» Корецкий. Планируется разделить ряд министерств, в частности Минразвития громад и территорий на Минрегион (кандидат Безгин) и Мининфраструктуры (вероятно, кто-то из председателей ОВА), а также разъединить Минэкономики — Алексей Соболев будет отвечать за экономику и окружающую среду, а Тарас Высоцкий возглавит отдельный Минагрополитики. Должности могут потерять Алексей Кулеба, Оксен Лисовый, Наталья Калмыкова, а также рассматривается замена Михаила Федорова в Минобороны, Игоря Клименко и Тараса Качки на Всеволода Ченцова.

Верховная Рада намерена назначить нового премьер-министра и проголосовать за обновленный состав правительства уже 16 июля.

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