"Кто в здравом уме будет на это соглашаться?": Подоляк ответил на заявление Пескова об уступках по территориях

"Кто в здравом уме будет на это соглашаться?": Подоляк ответил на заявление Пескова об уступках по территориях

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление представителя президента России Дмитрия Пескова об ожидании уступок по территории Украины. Так, украинский чиновник заявил, что никто в здравом уме на это не согласится.

Российская политическая элита неадекватно оценивают события в мире, а Песков ведет себя странно по итогам трех месяцев войны.

Об этом Подоляк заявил в эфире телеканала "1+1" вечером 26 мая.

"Представители российской политической элиты демонстрируют странное понятие о реальном мире. В России – феномен, который мы будем потом изучать – пропаганда влияет на политическую элиту. Поэтому они видят мир через призму пропаганды. То есть они неадекватно оценивают то, что они говорят, то, что происходит в мире", – заявил советник главы ОП.

"Безусловно, господин Песков немного странно сейчас, после трех месяцев войны, говорит о том, с чего Российская Федерация начинала. Они начинали: "Отдайте нам что-нибудь территориально". Все, что касается территорий, это же и есть суть российской войны", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что российские войска хотят зайти в Украину, забрать кусок территории, в течение нескольких лет говорить, что происходит "геноцид какой-то несуществующей народности", и снова забрать следующий кусочек территории.

"Поэтому с ними идти на какие-то договоренности о территории – это значит, что мы должны подписать контракт на войну через год-через два. Когда они сделают работу над ошибками, накопят еще дополнительно оружие, крылатые ракеты, бомбы, тяжелую артиллерию, компенсируют санкции как такие, смогут наработать с какими-то странами технологии двойного назначения и смогут получить платы для изготовления этих же ракет, и тогда они проатакуют Украину, чтобы забрать еще центральную часть нашей страны, на юге часть Украины. Скажите мне, пожалуйста, кто в здравом уме будет на это соглашаться?" – подчеркнул советник руководителя ОП.

Песков сейчас говорит странно: Подоляк об изменениях в российской пропаганде

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Киева уступок в отношении территорий Украины и осознания "реальной ситуации, которая существует".

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