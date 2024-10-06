Кто виноват в продолжении войны в Украине: Фицо сделал скандальное заявление

Война в Украине вроде бы продолжается потому, что Запад хочет "поставить россиян на колени". Мол, Европа поддерживает убийства в "конфликте".

Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Pravda.

Словацкий политик высказался, мол, война РФ в Украине — "военный конфликт, где действительно убивают славян, а Европа поддерживает это убийство". Также Фицо в очередной раз заявил о том, что войну "невозможно урегулировать военным путем".

Премьер Словакии согласился с вступлением Украины в Европейский Союз. Впрочем, подчеркнул: пока он у власти, Братислава "никогда не согласится на членство Украины в НАТО".

Фицо сообщил о том, что в следующем году хочет посетить Москву по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он призвал "не страдать русофобией" и подчеркнул, что хочет "поблагодарить освободителей", потому что свобода в Словакию пришла с востока".

Напомним, ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет возобновить отношения с Россией. Впрочем, произойти это должно после окончания войны в Украине.

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