Кто вместе с Зеленским поедет в Турцию: СМИ назвали состав делегации

Владимир Зеленский и Андрей Ермак / Фото иллюстративное / © Андрей Ермак/Facebook

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, с российской делегацией.

Radio NV узнало, кого глава государства возьмет с собой на переговоры с Турцией.

По информации издания, с президентом в Турцию поедут руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква. Также на переговорах будет министр иностранных дел Андрей Сибига, уже находящийся в Турции.

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«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет приниматься лично президентом уже завтра в Турции», — сообщает источник издания.

Зеленский все же рассчитывает на присутствие российского диктатора Путина.

Ранее в ОП ответили, будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле без Путина.