- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Кто вместе с Зеленским поедет в Турцию: СМИ назвали состав делегации
Владимир Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул на переговоры и уже определился с составом украинской делегации.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, с российской делегацией.
Radio NV узнало, кого глава государства возьмет с собой на переговоры с Турцией.
По информации издания, с президентом в Турцию поедут руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква. Также на переговорах будет министр иностранных дел Андрей Сибига, уже находящийся в Турции.
«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет приниматься лично президентом уже завтра в Турции», — сообщает источник издания.
Зеленский все же рассчитывает на присутствие российского диктатора Путина.
Ранее в ОП ответили, будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле без Путина.