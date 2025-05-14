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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кто вместе с Зеленским поедет в Турцию: СМИ назвали состав делегации

Владимир Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул на переговоры и уже определился с составом украинской делегации.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Андрей Ермак / Фото иллюстративное

Владимир Зеленский и Андрей Ермак / Фото иллюстративное / © Андрей Ермак/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, с российской делегацией.

Radio NV узнало, кого глава государства возьмет с собой на переговоры с Турцией.

По информации издания, с президентом в Турцию поедут руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква. Также на переговорах будет министр иностранных дел Андрей Сибига, уже находящийся в Турции.

«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет приниматься лично президентом уже завтра в Турции», — сообщает источник издания.

Зеленский все же рассчитывает на присутствие российского диктатора Путина.

Ранее в ОП ответили, будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле без Путина.

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