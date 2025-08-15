Кто вошел в российскую делегацию на встрече Трампа с Путиным: подробности

Трамп и Путин / © Reuters

На Аляске 15 августа состоится саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Участие в переговорах примут ключевые министры и советники обеих стран.

Об этом сообщаю росСМИ.

В состав российской делегации вошли:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента Юрий Ушаков;

министр обороны Андрей Белоусов;

министр финансов Антон Силуанов;

спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Напомним, согласно заявлению Белого дома, вместе с Трампом участие в саммите на Аляске примут государственный секретарь, несколько министров, а также директор Центрального разведывательного управления.

Состав делегации США на Аляске:

государственный секретарь США Марк Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

специальный представитель президента Стив Виткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Отметим, что в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп намерен лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

А вот сам президент РФ Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в пятницу, 15 августа, ровно в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).