- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 2 мин
Кто вошел в российскую делегацию на встрече Трампа с Путиным: подробности
Делегации США и России на встрече лидеров включают министров финансов, обороны и иностранных дел.
На Аляске 15 августа состоится саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Участие в переговорах примут ключевые министры и советники обеих стран.
Об этом сообщаю росСМИ.
В состав российской делегации вошли:
министр иностранных дел Сергей Лавров;
помощник президента Юрий Ушаков;
министр обороны Андрей Белоусов;
министр финансов Антон Силуанов;
спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Напомним, согласно заявлению Белого дома, вместе с Трампом участие в саммите на Аляске примут государственный секретарь, несколько министров, а также директор Центрального разведывательного управления.
Состав делегации США на Аляске:
государственный секретарь США Марк Рубио;
министр финансов Скотт Бессент;
министр торговли Говард Лутник;
директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
специальный представитель президента Стив Виткофф;
пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Саммит Путина с Трампом на Аляске начнется в 22:30 по киевскому времени. В составе российской делегации будут Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Отметим, что в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп намерен лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.
А вот сам президент РФ Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в пятницу, 15 августа, ровно в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).