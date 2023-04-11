Кто возглавит Луганскую и Сумскую ОВА: правительство согласовало кандидатов

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности двух руководителей областных военных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Поддержаны проекты указов президента Украины о назначении:

Артема Лысогора – председателем Луганской областной государственной администрации;

Владимира Артюха – председателем Сумской областной государственной администрации.

Что известно о кандидатах

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Артем Лысогор с октября 2021 года по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой облгосадминистрации Владимир Артюх 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания Ставки обсудили ситуацию на фронте и действиях государства-агрессоры в ближайшее время.