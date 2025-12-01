Кто возглавит Минэнерго и Минюст: СМИ назвали потенциальных кандидатов

Офис президента / © УНИАН

В Офисе президента продолжаются консультации по ключевым министерским назначениям, и решение по нескольким важным должностям ожидается в ближайшее время.

Об этом рассказали источники "Украинской правды«.

По данным УП, на должность министра юстиции в команде президента уже определили кандидатуру: ею должен стать нынешний руководитель правового комитета Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Денис Маслов.

Относительно министра энергетики кандидат пока не выбран. Ранее главными претендентами были Сергей Корецкий из «Нафтогаза» и Андрей Герус из фракции «Слуг народа», однако оба отказались от должности.

Сейчас обязанности министра исполняет и.о. Артем Некрасов, а поиск нового руководителя Минэнерго продолжается в рамках масштабного рекрутингового процесса.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что кандидатура на должность министра юстиции уже определена.

Министры юстиции и энергетики, Герман Галущенко и Светлана Гринчук, ушли в отставку из-за коррупционного расследования в энергетическом секторе. Президент Зеленский назвал это «вопросом доверия». Сейчас исполняющими обязанности назначены Артем Некрасов (Минэнерго) и Людмила Сугак (Минюст), а окончательные кандидатуры еще не согласованы из-за отказов потенциальных претендентов и отсутствия консенсуса.