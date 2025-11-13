ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
357
Время на прочтение
1 мин

Кто возглавит Министерство энергетики: СМИ узнали, кого рассматривают во власти

Руководителя "Нефтегаза" Сергея Корецкого рассматривают как главного кандидата на должность министра энергетики после отставки Светланы Гринчук.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Нефтегаз

Нефтегаз / © УНИАН

На должность министра энергетики Украины рассматривают руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Об этом Суспільному сообщили источники в Офисе президента.

По словам собеседника, пока другие кандидатуры не рассматриваются, поскольку Корецкий считается "сильнейшим в отрасли".

Сергей Корецкий возглавил "Нефтегаз" в мае 2025 года после перехода предыдущего руководителя Алексея Чернышева на должность министра национального единства. До этого Корецкий более двух лет был главой "Укрнафты", а ранее руководил крупными энергетическими компаниями в Украине.

Ранее сообщалось, что на фоне масштабного коррупционного скандала в "Энергоатоме" министер энергетики Светлана Гринчук и бывший министр энергетики, а ныне министр юстиции Герман Галущенко подали в отставку.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что среди возможных кандидатов на должность министра энергетики рассматривали также главу Львовской ОВД Максима Козицкого.

Напомним, 12 ноября Светлана Гринчук официально подала заявление об отставке с должности министерства энергетики Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie