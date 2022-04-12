Кто возглавит НАБУ после Сытника: СМИ сообщили о внезапном увольнении директора бюро

Кто возглавит НАБУ после Сытника: СМИ сообщили о внезапном увольнении директора бюро

Журналисты пишут, что 12 апреля правительство уволило Сытника, несмотря на то, что срок его полномочий и так истекал 16 апреля.

Полномочия директора НАБУ Артема Сытника истекают 16 апреля, после чего его обязанности будет выполнять первый заместитель Гизо Углава.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий от пресс-службы НАБУ.

"Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", – сообщили в бюро.

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С тех пор до избрания нового директора обязанности главы НАБУ будет выполнять первый заместитель директора Гизо Углава, добавили в ведомстве.

Издание со ссылкой на несколько анонимных источников в правительстве также сообщило, что Кабинет министров на заседании 12 апреля проголосовал за увольненые с должности Сытника.

Издание отметило, что члены правительства знают, что по закону срок полномочий Сытника истекает 16 апреля, поэтому причина увольнения неизвестна.

В то же время в пресс-службе НАБУ сообщили, что Сытник находится в Киеве.

Напомним, в 2021 году Сытник заработал 2 948 394,98 грн.

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