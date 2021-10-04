Кто возглавит Верховную Раду после отставки Разумкова: в "СН" назвали основного кандидата

Кто возглавит Верховную Раду после отставки Разумкова: в "СН" назвали основного кандидата

Процедуру отзыва Разумкова запустят в понедельник, 4 октября.

После отставки Дмитрия Разумкова должность председателя Верховной Рады может занять его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Об этом нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, это решение достаточно тяжелое (...). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политический выбор нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", — указала политик.

Она отметила, что отставка Разумкова "очевидно произойдет", однако "надо понимать, какой будет его позиция и на какой программе он базируется".

"Наша задача — выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом", — продолжила Кравчук .

Как сообщалось, народные депутаты от "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Президент Владимир Зеленский считает, что Дмитрий Разумков должен уйти в отставку, потому что больше не является членом команды "Слуги народа" и "видит свою личную политическую жизнь".

Процедуру отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова запустят в понедельник, 4 октября.

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