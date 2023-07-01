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Кто выиграл от бунта Пригожина в РФ – Подоляк назвал фамилию

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Кто выиграл от бунта Пригожина в РФ – Подоляк назвал фамилию

Махайло Подоляк объяснил, кто выиграл от бунта Пригожина. / Фото: Getty Images

Михаил Подоляк заявил, что только один человек остался в выигрыше от мятежа "вагнеровцев".

Во время неудачного бунта "вагнеровцев" в России Евгений Пригожин не действовал самостоятельно, за ним стоят специальные службы РФ.

Об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал во время эфира с российской журналисткой Юлией Латыниной.

По его словам, для Пригожина резко увеличились риски личного физического обнуления и потери контроля над активом ЧВК "Вагнер", поэтому чтобы как-то удержаться, Пригожин фальстартировал.

"Единственным человеком, пытавшимся удержать ситуацию под контролем, был как раз Патрушев (Секретарь Совета безопасности РФ – ред.). Но Патрушев сегодня тоже существенно потерял репутацию, потому что он не является консенсусной фигурой для представителей многих других элитных групп", – пояснил Подоляк. 

По словам советника руководителя ОП, в ходе попытки переворота у Кремля и российских спецслужб не оказалось кандидатуры "переходного гаранта".

"Больше всего сейчас выиграл Шойгу. Обнулить его сейчас Путин не может, а сам Шойгу полностью зависит от Путина. Сколько Путин будет президентом — столько Шойгу может чувствовать себя в безопасности. Потом у него будет очень мало шансов остаться даже физически", — резюмировал Подоляк.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что "вагнеровцы" будут делать в Беларуси и есть ли угроза нападения с севера.

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Дата публикации
Просмотры
290
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