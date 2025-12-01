- Дата публикации
Кто заменит Ермака: СМИ заявили о 6 кандидатах, которых рассматривает Зеленский
Владимир Зеленский рассматривает по меньшей мере шесть кандидатов на должность главы ОП, среди которых есть действующие министры и не только.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов на вакантную должность руководителя Офиса президента, которая освободилась после отставки Андрея Ермака. Глава государства еще не принял окончательного решения.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Среди основных кандидатов на должность главы Офиса президента, о которых сейчас больше всего говорят, — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
«Три человека — это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе», — отметил один из собеседников издания.
По информации источника, вариант с назначением премьер-министра Юлии Свириденко на должность руководителя ОП выглядит маловероятным — во власти не желают снова менять руководителя правительства.
«Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Поэтому это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем», — пояснил другой собеседник.
Еще один источник добавляет, что перечень претендентов не ограничивается только упомянутой четверкой — существуют и два менее очевидных варианта.
Несмотря на активные обсуждения, кресло руководителя Офиса президента будет оставаться пустым как минимум до среды, 3 декабря — до возвращения Зеленского из рабочей поездки за границу.
Напомним, 28 ноября работники НАБУ и САП провели обыски у Ермака. В тот же день он подал в отставку и Зеленский своим указом уволил руководителя ОП с должности.
По данным DeepState, Зеленский рассматривает Палису как потенциального нового главу Офиса президента. У Палисы есть военный опыт, он продуктивно проявил себя на должности, у него есть опыт обучения и хорошие контакты с американцами.
Как сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, Зеленский будет подбирать нового главу Офиса, исходя из необходимости противостоять внешнему давлению РФ и проведения «перезагрузки институтов власти». Новый глава ОП должен быть компетентным, иметь волевой характер и психоэмоциональную устойчивость для модерации переговорных процессов и выдержки давления. Это должен быть операционный менеджер, максимально вовлеченный во внешние треки.
30 ноября советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин информировал, что Зеленский еще не определился с преемником Ермака на посту главы Офиса президента.