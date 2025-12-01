Кто заменит Ермака: СМИ заявили о 6 кандидатах, которых рассматривает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов на вакантную должность руководителя Офиса президента, которая освободилась после отставки Андрея Ермака. Глава государства еще не принял окончательного решения.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Среди основных кандидатов на должность главы Офиса президента, о которых сейчас больше всего говорят, — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

«Три человека — это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе», — отметил один из собеседников издания.

По информации источника, вариант с назначением премьер-министра Юлии Свириденко на должность руководителя ОП выглядит маловероятным — во власти не желают снова менять руководителя правительства.

«Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Поэтому это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем», — пояснил другой собеседник.

Еще один источник добавляет, что перечень претендентов не ограничивается только упомянутой четверкой — существуют и два менее очевидных варианта.

Несмотря на активные обсуждения, кресло руководителя Офиса президента будет оставаться пустым как минимум до среды, 3 декабря — до возвращения Зеленского из рабочей поездки за границу.

Напомним, 28 ноября работники НАБУ и САП провели обыски у Ермака. В тот же день он подал в отставку и Зеленский своим указом уволил руководителя ОП с должности.

По данным DeepState, Зеленский рассматривает Палису как потенциального нового главу Офиса президента. У Палисы есть военный опыт, он продуктивно проявил себя на должности, у него есть опыт обучения и хорошие контакты с американцами.

Как сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, Зеленский будет подбирать нового главу Офиса, исходя из необходимости противостоять внешнему давлению РФ и проведения «перезагрузки институтов власти». Новый глава ОП должен быть компетентным, иметь волевой характер и психоэмоциональную устойчивость для модерации переговорных процессов и выдержки давления. Это должен быть операционный менеджер, максимально вовлеченный во внешние треки.

30 ноября советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин информировал, что Зеленский еще не определился с преемником Ермака на посту главы Офиса президента.