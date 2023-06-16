Кто заменит Путина: Пионтковский назвал кандидатов от Китая

По его словам, пока речь идет о владельце ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и депутате Госдумы Константине Затулине.

В Китае выбирают, кто может заменить Путина в Кремле и уже остановились на двух кандидатах.

Об этом заявил живущий в США российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает "УНИАН".

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По его словам, речь идет о владельце ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и депутате Госдумы Константине Затулине, который недавно публично признал, что цели так называемой "СВО" с самого начала были нереалистичными и их невозможно выполнить.

"Пригожин и Затулин никогда не имели никакого отношения к ядерной стратегии РФ. И вдруг оба начали повторять грамотные вещи. Особенно Пригожин. В каждой своей речи он оставляет очень грамотный пассаж о невозможности его использования и недопустимости даже ядерного шантажа. И то же самое говорит Затулин", – говорит оппозиционер.

Пионтковский считает, что эти тезисы были приняты по возвращении премьера РФ Мишустина из Китая.

"Мне кажется, что эти тезисы совершенно не органичны, абсолютно нехарактерны для них, они вставлены вот этими кураторами этой группы и вставлены они по возвращении Мишустина из Китая. Многие аналитики обратили внимание, с каким пиететом, не в соответствии с протоколом, Си Цзиньпин, общается с Мишустиным. В Китае Мишустина встречали торжественно, с караулом. Они беседовали долгое время. Все заметили, что Китай критические замечания Путину высказывает по поводу ядерного оружия. Не потому, что они так миролюбивы и хотят помочь Украине. А потому, что для Китая это острый вопрос. Приблизительно 5 государств вокруг него: Тайвань, Южная Корея, Индонезия — находятся на пороге до получения ядерного оружия. Там смотрят на Украину и хотят получить ядерное оружие. Китай это не устраивает", — отметил эксперт.

По его мнению, Пригожин и Затулин озвучивают сейчас требования Китая.

"Я думаю, что вот эта партия, как ее назвал "партия управляемой капитуляции", она уже наладила контакты со старшими китайскими товарищами", — подытожил Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский заявил, что Запад перестал поддаваться на ядерный шантаж РФ.

По информации The Washington Post, российская элита опасается, что из-за контрнаступления ВСУ для Путина растут политические риски.

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