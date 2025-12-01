Кто займет кресло руководителя Офиса Президента: что известно о вероятных кандидатах

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 28 ноября Андрей Ермак покинул пост руководителя Офиса Президента. Это произошло сразу после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его доме.

Президент Владимир Зеленский подписал документ об увольнении Ермака, однако до сих пор не определился, кто может его заменить.

В свою очередь в Сети чаще всего упоминают четырех наиболее вероятных претендентов. В то же время по информации СМИ, на эту должность претендует больше людей — есть еще два менее очевидных варианта.

Реклама

Однако кресло руководителя ОП будет пустым как минимум до среды, 3 декабря, пока Зеленский не вернется из заграничной командировки.

ТСН.ua собрал все, что известно о вероятных претендентах на должность руководителя ОП.

Михаил Федоров

Как предполагает ряд медиа и украинских чиновников, кандидатом на должность руководителя Офиса президента Украины является Михаил Федоров — украинский государственный деятель и министр цифровой трансформации Украины.

Он родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. Федоров получил образование на факультете социологии и управления Запорожского национального университета. Кроме того, он прошел обучение в «Высшей политической школе», «Образовательной школе представителей НАТО в Украине» и закончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Реклама

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

После окончания университета Федоров открыл агентство SMM STUDIO в Запорожье, которое специализируется на продвижении различного бизнеса и брендов в интернете, в частности в социальных сетях Facebook и Instagram.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского, в 2019 году Федоров присоединился к его штабу, где возглавлял IT-команду, ответственную за цифровую часть агитационной кампании в интернете. Вскоре, 21 мая 2019 года, он был назначен внештатным советником президента, где продолжил курировать digital-направление.

29 августа 2019 года Михаил Федоров стал самым молодым министром в истории Украины, возглавив Министерство цифровой трансформации. Его ключевой целью было создание «государства в смартфоне» путем перевода большинства государственных услуг и документов в онлайн для уменьшения бюрократии.

Первым значительным успехом его команды стал запуск приложения и портала «Дія» в 2020 году. Этот проект сделал Украину первой страной с электронными паспортами и впоследствии обеспечил доступ к водительским правам, пенсионным удостоверениям, документам об образовании, а также Covid-сертификатам во время пандемии.

Реклама

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

В то же время Михаил Федоров является членом СНБО с марта 2021 года, а с ноября 2023 он входит в состав Ставки Верховного Главнокомандующего Украины.

Также Федоров возглавляет инициативу «Армия дронов», направленную на массовое производство, закупку и обучение операторов БПЛА для ВСУ

Эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью «Radio NV» заметил, если Зеленский назначит Федорова на должность руководителя ОП, то это будет означать, «что пришел новый, более молодой и, возможно, более красивый (это очень субъективно), но такой же Ермак».

«Если он, например, выберет Федорова, то это будет означать, что, во-первых, Федоров победил в войне против Ермака, которая у них шла уже очень давно. А, во-вторых, это будет означать, что пришел новый, более молодой и, возможно, более красивый (это очень субъективно), но такой же Ермак…И в таком случае это просто будет означать, что будет строиться новая сеть под нового Ермака. Опыта у Михаила есть замечательный: у него в каждом министерстве есть свой человек, который отвечает за цифровизацию и не только. Поэтому просто это будет новый технократический Ермак», — добавил политолог», — при

Реклама

Павел Палиса

Среди вероятных кандидатов на должность руководителя ОП является полковник 93 ОМБр Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны и заместитель руководителя Офиса Президента Украины, (ответственный за оборонную политику, мобилизацию и подготовку ВСУ) — Павел Палиса.

Павел Палиса / © ТСН.ua

Он родился в 1985 году в семье военнослужащего, окончил с отличием Львовский институт Сухопутных войск (2007) и Командно-штабной институт Национального университета обороны Украины (2019), а также прошел обучение в Командно-штабном колледже армии США (2022).

До полномасштабного вторжения России в Украину командовал 5-м отдельным штурмовым полком, в 2023-м возглавил 93-ю бригаду, участвовал в боях за Бахмут, Изюм, Балаклею и Соледар

Павел Палиса известен по позывному «Хантер», а его брат — Дмитрий Палиса с позывным «Рубин» — является одним из самых молодых комбатов ВСУ, командир четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады.

Реклама

По данным DeepState, Президент Владимир Зеленский рассматривает Павла Палису как потенциального нового руководителя Офиса Президента (ОП). Там отметили, что Палиса, кроме военного опыта, имеет хорошие контакты с американской стороной.

В DeepState подчеркивают, что назначение военного человека на такую высокую должность является логичной и нужной необходимостью во время войны. Это обеспечит прямой голос и позицию военных как на международной арене, так и внутри страны.

Денис Шмыгаль

Еще одним претендентом на должность руководителя ОП, о котором говорят в сети и политических кругах, является бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил Львовскую политехнику по специальности менеджмент организаций (1997), имеет степень кандидата экономических наук.

Реклама

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль / © Associated Press

Шмыгаль имеет опыт работы в энергетике (ДТЭК Западэнерго, Бурштынская ТЭС), с 2019-го — глава Ивано-Франковской ОГА, в 2020-м — вице-премьер-министр по вопросам общин и территорий, а с марта 2020-го по июль 2025-го — премьер-министр Украины

Член СНБО и Национального инвестиционного совета. В 2025-м вошел в правительство премьера Юлии Свириденко как министр обороны, заменив на этом посту Рустема Умерова.

Как отмечал нардеп Ярослав Железняк, Денис Шмыгаль является «абсолютно нейтральным» и ему доверяет президент. Однако он отметил, если он возглавит ОП, тогда «надо будет искать снова министра обороны»

Кирилл Буданов

Нардеп Ярослав Железняк предполагал, что вероятно на должность руководителя ОП рассматривается кандидатура главы Главного управления разведки Украины — Кирилла Буданова. По словам чиновника, Буданов имеет хорошую репутацию и положительный рейтинг.

Реклама

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © Getty Images

Украинский военный деятель, генерал-майор и начальник ГУР Кирилл Буданов родился в 1986 году, окончил Одесский институт сухопутных войск в 2007 году.

С 2014 года принимал активное участие в АТО, был ранен несколько раз. В 2016 году возглавлял спецоперацию в Крыму. Буданов известен как один из самых молодых руководителей украинской военной разведки. Имеет многочисленные награды, также в 2024 году президент Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко — украинский политический деятель и экономист, премьер-министр Украины с 17 июля 2025 года.

Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье госслужащих, с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «менеджмент организаций», свободно владеет английским и китайским языками

Реклама

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Карьеру начинала в частном секторе, руководила инвестиционными проектами в Черниговской ОГА, с 2019-го — заместитель министра экономики, в 2020-м — заместитель руководителя ОП по экономическим вопросам, а с ноября 2021-го — первый вице-премьер — министр экономики до июля 2025-го.

Отвечала за проекты «еРобота», санкционную политику, релокацию бизнеса, переговоры с МВФ и ЕС.

Свириденко с более чем десятилетним опытом работы на государственной службе прошла путь от местной чиновницы до руководительницы правительства, оставаясь одной из самых противоречивых фигур в провластных кругах.

Нардеп от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко предполагал, что Свириденко могла бы стать руководителем Офиса президента, однако с должности «ее снимать не будут».

Реклама

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Такое же мнение высказал и бывший министр развития экономики, Тимофей Милованов.

«Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит Офис президента. Я полностью поддерживаю такое решение. По моему мнению, оно было бы идеальным решением и выходом из кризиса. А также усилило бы правительство и исполнительную ветвь Украины и смогло бы дать толчок и развитие вперед в самые сложные времена существования Украины», — считает он.

Однако по информации «РБК-Украина», вариант с назначением премьер-министра Юлии Свириденко на должность руководителя ОП маловероятен.

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал свое увольнение и отношения с президентом Зеленским. Он заявил, что будет продолжать считать Зеленского своим другом после отставки.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.