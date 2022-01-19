Кубань и Таганрог: Кулеба показал Блинкену карту Украины с "подвинутыми" границами РФ

На карте к Украине отнесены историко-этнографические земли, которые не входят в состав нашего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал своему американскому коллеге физическую карту Украины, где за основу взяты не государственные, а историко-этнографические границы.

Фото Блинкен опубликовал в своем Twitter.

В частности, на карте к Украине отнесены те историко-этнографические земли, которые не входят в состав нашего государства. Речь идет о населенных ранее украинцами территориях России — Кубани, Восточной Слобожанщине (Белгородская обл., часть Курской и Воронежской областей), Таганрогщине и Стародубщине. Отметим, что в результате активной ассимиляционной политики, проводимой РФ, большинство населения этих территорий, к сожалению, забыло о своих корнях.

Также на карте изображена Берестейщина и часть Полесья, принадлежащие Беларуси.

Что касается западных территорий, то на карте Кулебы не забыли о Закерзонье: Лемковщине, части Холмщины и Надсянья, принадлежащих Польше. В результате депортационных акций 1944-46 годов украинцев с этих земель переселили в УССР, а сумевших остаться в 1947 году во время операции "Висла" отправили вглубь Польши.

От Румынии на карту Кулебы попала Южная Буковина, где и сейчас проживает украинское автохтонное население. Однако, кажется, район Герцы, населенный преимущественно румынами, не отнесен к Украине, хотя является территорией нашего государства. Также значительно меньше по сравнению с современными границами украинская Южная Бессарабия (юг Одесщины).

Good to meet with @DmytroKuleba при Kyiv для stress unwavering US support for Ukraine. Мы являемся членами дипломатии, но они готовы, в сотрудничестве с союзами и партнерами, чтобы превышать сроки для российской агрессии на Украине. pic.twitter.com/JVSietYBvZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Напомним, что на брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

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