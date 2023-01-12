Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

По его словам, закон будет определять, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья.

Деньги на возмещение убытков, причиненных жилью украинцев из-за вторжения российской армии, и на восстановление жилья планируют брать из конфискованных денег страны-агрессора. Решение о компенсации будут принимать комиссии на уровне местных громад. Соответствующую норму заложили в проект закона 7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

"Более 2,4 миллионов украинцев живут в поврежденном или разрушенном жилище, по состоянию на осень 2022. В "Дие" заявки на компенсацию оставили уже свыше 316 тысяч украинцев. И это далеко неполный список пострадавших, который ежедневно пополняется. Проблема требует четкой государственной политики, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопроса компенсации за разрушенное жилье призван законопроект №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады", - написал он.

По его словам, закон будет определять, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья. "Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий для получения компенсации", - добавил Кубраков. Он также опубликовал презентацию документа с пошаговым алгоритмом получения будущих возмещений.

"Государственную политику компенсаций будем внедрять в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации будут создаваться при каждой громаде или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия в вопросе компенсаций", - добавил вице-премьер.

Кубраков подчеркнул, что в части финансирования правительство рассчитывает, что в качестве источника средств для восстановления разрушенного жилья будут использованы арестованы активы России. "Мы не хотим перекладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление. Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего достигнем", - написал он.

"Очевидно, что законопроектом мы не закрываем все вопросы относительно механизма компенсаций или источников финансирования. Он является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе. Вместе мы сможем выстроить не только эффективную систему компенсации, но и комплексно имплементировать градостроительную реформу", - подытожил Кубраков.