Кучма, депутаты и чиновники: на Лазурном побережье заметили ряд известных людей во время войны (видео)

В частности, Кучма был снят на видео, когда в сопровождении охранника занимался скандинавской ходьбой.

На Лазурном берегу весной 2023 года журналисты заметили чиновников, депутатов и даже второго президента Леонида Кучму, несмотря на запрет выезда из Украины после скандалов с заграничными отпусками.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Напомним, в Украине постановлением правительства запрещено пересекать границу без уважительных причин во время войны членам Кабмина, нардепам и ряду других чиновников, прокурорам, судьям, представителям местного самоуправления. Их выезд из страны возможен исключительно в целях служебной командировки.

Однако весной журналист Михаил Ткач увидел именно таких людей на Французской Ривьере. Журналист рассказал и показал, как 5 мая в одном из самых дорогих уголков мира совершил посадку чартер из Вены, на борту которого находились члены запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Сергей Левочкин и Григорий Суркис.

"По информации источников УП, Левочкин и Суркис смогли получить разрешения на выезд из страны по официальным причинам для депутатской деятельности", – сообщил Ткач.

В пресс-службе Левочкина утверждают, что после решения правительства он только дважды выезжал за пределы Украины: для проведения медицинской операции на колене и в командировку.

На Лазурном побережье заметили Сергея Левочкина и Григория Суркиса/Скриншот

По словам журналиста, после официальных встреч Левочкин действительно прибывал в аэропорт Ниццы, чтобы в дальнейшем отправиться в клинику для послеоперационного контроля.

"Вместо этого два нардепа сначала посетили Вену, где, по данным источников УП в бизнес-кругах, встретились с олигархом Дмитрием Фирташем, а через день вместе с семьями сели на чартер", — рассказал Ткач.

На Лазурном берегу был замечен и брат нардепа Суркиса – президент ФК "Динамо" Игорь Суркис. Его авто Mercedes и самого президента футбольного клуба заметили под казино Монте-Карло. Там, говорится в расследовании, Суркиса можно видеть регулярно.

Журналисты нашли и бывшего нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, который уже около девяти лет находится в розыске.

"15 октября 2022 года дочь Иванющенко Яна на своей странице в Instagram опубликовала сообщение с коротким видео и несколькими фото. По этим фото нам удалось узнать об элитном жилом комплексе вблизи дворца "Леонардо" на берегу на границе Монако. В марте в течение нескольких дней в помещении не горит свет. А в тот вечер, когда свет наконец-то появляется, из дома на прогулку выходят дочь и жена Юрия Иванющенко", — рассказал Ткач.

Экс-регионала заметили позже, когда он выходил из автомобиля Rolls-Roycе.

На Лазурном побережье сняли на видео экс-нардепа Юрия Иванющенко/Скриншот

Журналисты запечатлели на видео также экс-советника и экс-заместителя (на то время) руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко – Бориса Баума.

Ткачу удалось снять на видео и второго президента Украины Леонида Кучму, когда тот гулял в сопровождении охранника и занимался скандинавской ходьбой. После прогулки Кучма зашел в имение своего зятя, бизнесмена Виктора Пинчука.

На Лазурном побережье сняли на видео Леонида Кучму/Скриншот

На Лазурном побережье заметили предпринимателя Александра Кацубу, который в 2012 году стал заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Кацуба сказал журналистам, что уезжал из Украины "для закупки машин для ВСУ" и "заехал к детям".

На Лазурном побережье заметили Александра Кацубу / Скриншот

Наткнулись журналисты и на экс-нардепа от "Батькивщины" Александра Табалова, экс-депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, нардепа группы "Видновлення Украины" Максима Ефимова, мэра прифронтового Краматорска Александра Гончаренко и других.

Напомним, летом 2022 года журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование "Батальон Монако" о том, как украинские депутаты, судьи и бизнесмены отдыхают на Лазурном побережье во время войны.

Отметим, впоследствии ДБР подало запрос на экстрадицию одного из фигурантов дела о так называемом "Батальоне Монако". Фигурант подозревается в незаконной растрате средств.

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