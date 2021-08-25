Кучма назвал свои самые большие ошибки во времена президентства

Кучма признался, что недооценил потенциал украинского гражданского общества и опасность московской агентуры.

Второй глава независимой Украины Леонид Кучма рассказал, что считает самыми большими ошибками во время своего президентства. Он отметил, что за две каденции было допущено немало ошибок, ведь "все делали впервые, создавая государство".

Об этом сообщает "Украинская правда".

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"Украинская экономика была лишь осколком единого хозяйственного комплекса СССР. И действовать нам приходилось в ситуации острейшего кризиса, самого глубокого падения. Но справились, страна поднялась. Поэтому, надеюсь, эти ошибки фатальными не стали", — отметил Кучма.

Он назвал две важные вещи, которые недооценил.

"Первая — это насыщенность нашего политикума остатками московской агентуры — и прямых "гэбистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы — действовал бы иначе", — рассуждает второй президент.

Также Кучма признался, что недооценил потенциал украинского гражданского общества.

"Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", — сказал второй президент.

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