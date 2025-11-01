Кучма объяснил, могли ли остановить Путина в 2022 году

Экс-президент Леонид Кучма / © Сайт президента Украины

Во время полномасштабного вторжения России попытки повлиять на ситуацию через контакты с российскими чиновниками и обращения к народу не имели эффекта.

Об этом рассказал бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC News Украина, отметив, что «иллюзий не осталось».

На вопрос ВВС, пытался ли он как второй президент Украины во время широкомасштабной российской агрессии использовать свои связи с российскими чиновниками, политиками и дипломатами, чтобы повлиять на ход событий, он ответил: «Вспомните те дни: прут орды, суют танки, летят ракеты, россияне уверены в блицкриге. В той ситуации рассчитывать „повлиять на ход событий“ звонками чиновникам и дипломатам было бы, по меньшей мере, наивностью. Не говоря уже — унижением. Сегодня все видят: ни один человек внутри России не имеет влияния на Путина.

Кучма также рассказал, что в начале войны у него были иллюзии относительно русского народа: «Относительно кого у меня еще были иллюзии, так это русского народа. В один из самых первых дней полномасштабной войны я обратился к русским от себя и от моей жены, этнической русской. Тогда я призвал их не участвовать в военном преступлении, прямо сравнивая действия Кремля с гитлеровской агрессией. Эффекта это не имело. А потом и иллюзий не осталось».

Бывший президент подчеркнул, что в критические дни вторжения рассчитывать на какое-либо влияние через личные контакты было нереалистично, а надежды на изменение настроений в России не оправдались.

