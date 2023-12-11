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Кучма сделал заявление о Путине и мирных переговорах

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Кучма сделал заявление о Путине и мирных переговорах

Второй президент Украины Леонид Кучма / Фото: УНИАН

Политик не исключил, что одержимость президента РФ Украиной – это своего рода мания или психическое расстройство.

Второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры о войне.

Такое мнение Кучма высказал в интервью The Guardian.

Второй президент Украины объяснил, почему, по его мнению, хозяин Кремля не согласится на мирные переговоры.

"Путин не может подписать документ, в котором будет сказано, что он не получил того, чего хотел (в Украине – ред.). Ему придется это объяснять российскому народу. Он – лидер России", – сказал Кучма.

Украинский политик также описал российского диктатора как "карьерного сотрудника КГБ".

"Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями. Люди говорят, что его одержимость Украиной – это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", – сказал второй президент.

Кстати, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, Путин хочет навязать свои условия "мира", которые предусматривают нейтральный статус Украины и ее отказ от НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
2984
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