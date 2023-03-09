Куда денутся эти сотни тысяч "мобиков": Пионтковский – о реальности социального взрыва в РФ

По его мнению, Путин уже понял, что война в Украине проиграна, поэтому теперь диктатор борется в новой войне за свою жизнь.

Российский диктатор Путин теряет контроль над ситуацией в РФ, а мобилизованные россияне и боевики ЧВК могут повернуть оружие против Кремля.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Freeдом".

Эксперт отмечает, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас "борется за жизнь", потому что генералитет во главе с Герасимовым, а также министр обороны Шойгу ему никогда не простят критики.

"Конфликт между генералитетом и штурмовиками – неизбежное дело в любой фашистской стране. У Гитлера была та же проблема", – говорит политолог.

По его информации, Путин пошел на встречу Шойгу и Герасимову, сняв лояльного к Пригожину Суровикина. Это было первое аппаратное поражение диктатора за последние 23 года.

"Вот этим поднятием ставок, выпячиванием своей роли, Пригожин борется за свою жизнь. И как ответный шаг Министерство обороны создает новую ЧВК на базе "Газпрома" и предлагает боевикам не 200 тысяч рублей в месяц, как Пригожин, а 400 рублей в месяц. Вот все это отнюдь не повышает боеспособность российской армии, а просто превращает ее в комбинацию мафиозных групп, 27 ЧВК есть сегодня. Для борьбы с Украиной они не нужны. Я думаю, что эти мафиозные группы понимают, что война стратегически проиграна и готовятся перейти с империалистической войны к гражданской или скорее мафиозной", — сказал Пионтковский.

История распада Российской империи повторяется

По его мнению, в России может повториться ситуация, как в прошлом веке в конце Первой мировой войны, когда солдаты, вернувшись с фронта, свергли царя.

"Куда денутся эти сотни тысяч "мобиков". Они будут, как и пришедшие в Петербург крестьяне с винтовками, которые наворотили там таких дел, что мы уже сколько лет разбираемся и не можем разобраться. Все это закладывает огромную бомбу социального взрыва под будущим России", – предположил Пионтковский.

По его мнению, Путин уже понял, что война в Украине им проиграна, поэтому теперь диктатор борется в новой войне за свою жизнь.

Ранее в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны и предупредили, что Путин удваивает ставки.

По информации американской разведки, в 2023 году в войне с Украиной Путин перейдет к обороне.

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