Куда исчезнет Путин и кого обвинят в проигрыше войны в Украине после контрнаступления ВСУ: Пионтковский рассказал

Пионтковский спрогнозировал, что ждет Россию после проигрыша в войне.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что виновным в проигрыше войны России против Украины сделают Шойгу и Герасимова. Диктатор Путин после этого может поехать на "длительное лечение".

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Пионтковский объяснил, что в Кремле уже придумали методички, как объяснить проигрыш в войне против Украины. Мол, "Россия боролась не с украинцами, а с коллективным Западом, поддержавшим Украину". Однако Путина после этого могут отправить на "длительное лечение".

"А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай", — сказал российский публицист.

Пионтковский также считает, что после контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова могут отправить в отставку. Тогда к власти имеет шанс прийти террорист Пригожин, поскольку его поддержка среди россиян растет.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что главу Кремля Владимира Путина способен уничтожить только его ближайший соратник Юрий Ковальчук.

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