"Кулаком по физиономии": Огрызко объяснил, как вести переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным ничего не дадут. Хозяина Кремля можно только силой заставить прекратить войну.

Такое мнение высказал украинский дипломат в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, диалог с государством, которое ведет войну на уничтожение, не имеет никакой практической ценности.

«Представим себе, сели Зеленский с Путиным за стол переговоров. И что это уже счастье и большая победа? Да абсолютно нет», — отметил Огрызко.

Экс-министр считает, что разговор с президентом государства-агрессора ничего не изменит.

«Должна быть совсем другая логика. Нам надо заставить Путина делать то, что цивилизованный мир хочет, а не уговаривать его прекратить творить бесчинства. Не работает. Работает только то, что называется кулаком по гадкой московитской физиономии», — подчеркнул дипломат.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о якобы открытости Москвы к переговорам с Украиной.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что в течение лета Киев сосредотачивал свои усилия на том, чтобы побудить президента РФ Владимира Путина к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским с глазу на глаз.