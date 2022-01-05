Кулеба 10 января едет в Брюссель: он примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО

Кулеба 10 января едет в Брюссель: он примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО

Комиссия Украина-НАТО начнет заседание в 12:00 по Киеву.

Перед переговорами представителей НАТО с Россией в Брюсселе 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будут присутствовать генсек Альянса и глава украинского МИД.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"В понедельник, 10 января 2022 года, генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг будет принимать министра иностранных дел Украины господина Дмитрия Кулебу", — говорится в сообщении.

Также в штаб-квартире Альянса состоится совместная пресс-конференция Столтенберга и Кулебы. Она начнется в 11:45 по киевскому времени. Сама же Комиссия Украина-НАТО начнет заседание в 12:00 по киевскому времени.

О заседании 10 января также проинформировал Дмитрий Кулеба. "Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал он 5 января в своем Twitter.

Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Следует отметить, что это заседание состоится за два дня до переговоров представителей НАТО и России, которые запланированы на 12 января и где будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.



Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января срочно обсудят военное наращивание Российской Федерации возле границ Украины.

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