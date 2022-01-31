Кулеба анонсировал "парад визитов иностранных топ-чиновников" в Украину: кто и когда приедет

Кулеба анонсировал "парад визитов иностранных топ-чиновников" в Украину: кто и когда приедет

На этой неделе в Украину приедет ряд чиновников западных стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе приедет в Украину. Также в Киев с визитом приедет ряд и других "иностранных чиновников".

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 31 января.

По его словам, на днях Киев будут одновременно посещать премьер-министрф Великобритании, Польши и Нидерландов. Глава МИД Греции уже в Украине, министры иностранных дел Нидерландов и Великобритании "практически на пути".

"Главы дипломатии ряда европейских стран тоже будут на следующей неделе в Украине. И параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в "нормандском формате", — сказал глава МИД.

Глава МИД уточнил, что еще в прошлом году приглашал международных партнеров именно в период января и февраля. По его словам, когда в Украине будут постоянно находиться иностранные топ-чиновники, риски военной эскалации со стороны России снижаются.

"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции, поэтому вы видите, какой насыщенной сейчас является международная повестка дня президента Украины, премьер-министра, меня. Мы все постоянно работаем с нашими партнерами, чтобы сдержать Россию. Никто не знает, что на уме у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким присутствием в Украине иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", — сообщил Кулеба.

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