Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана по итогам беседы с Путиным

Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры после поездки турецкого лидера в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает The Guardian.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", – заявил глава украинского МИД.

Он также подчеркнул, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 сентября, находится с визитом в Сочи. Он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

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