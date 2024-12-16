Кулеба дал прогноз, сможет ли Трамп договориться об окончании войны в Украине

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу будет сложно достичь мира в Украине, ведь между Россией и Украиной остаются глубокие "фундаментальные разногласия", которые делают невозможным компромисс.

Такое мнение высказал в комментарии The Times бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"На мой взгляд, скорых переговоров не будет", — сказал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский требует членства в НАТО ради мира, но Кулеба считает, что Альянс может предложить это только через 10-20 лет, что оставит Украину уязвимой к российским атакам.

Кулеба заявил, что концом войны будет либо победа Украины, либо поражение Путина. Он также раскритиковал идею размещения миротворцев на фронте, отметив, что лучше потратить деньги на оружие, поскольку миротворческая миссия нуждается в 40 000 военных, что будет слишком мало для столь длинной линии фронта.

Эксглава МИД считает, что Трамп, несмотря на свои угрозы прекратить военную помощь Украине, в конце концов изменит свою позицию, если ситуация на фронте для Украины ухудшится. Он объяснил, что Трамп имеет сильную интуицию по поводу того, что выгодно в краткосрочной перспективе, но если Украина окажется под серьезной угрозой, он не захочет быть обвиненным в том, что оставил страну без помощи. В таком случае он, вероятно, окажет поддержку.

Кулеба также критикует европейских политиков, отмечая, что они боятся своих избирателей и потому не увеличивают расходы на оборону, игнорируя разведданные о возможной угрозе войны с Россией. Однако он считает, что в случае необходимости у Великобритании, Германии и Франции нет другого выбора, кроме как продолжать военную помощь Украине. Кулеба подчеркнул, что Европа не изменит Украине, поскольку в случае ее поражения война неизбежно распространится на их страны. Таким образом, поддержка Украины для них обойдется гораздо дешевле, чем ведение войны на своей территории.

Напомним, Дональд Трамп планирует достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией в первый день своего президентства.

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