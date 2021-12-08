Кулеба едет в Великобританию: с кем будет встречаться и о чем говорить

Кулеба едет в Великобританию: с кем будет встречаться и о чем говорить

Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины, и общение со СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что визит состоится по приглашению государственной секретарши по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс.

"Председатели украинской и британской дипломатий проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании. Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается в соответствии с всеобъемлющим соглашением, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", — говорится в сообщении.

В МИД добавляют, что Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, безопасности и оборонной сферах. Глава МИД Украины отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

В ходе визита Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

Напомним, 12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд. фунтов стерлингов на развитие ВМС.