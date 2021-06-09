Кулеба: Хотим организовать встречу министров иностранных дел "нормандии"

Министр выразил благодарность Германии за поддержку Украины.

Во второй день визита в Германию, 9 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.

О результатах переговоров глава украинской дипломатии рассказал в видеообращении.

"О "нормандии" говорили много. Хотим организовать встречу министров иностранных дел "нормандского формата". Я благодарен немецкому коллеге (Хайко Маасу — Ред.) за активную роль. О "Крымской платформе" говорили. Германия полностью поддерживает "Крымскую платформу" и саммит "Крымской платформы". Это реально очень важный результата и мы благодарим Германию", — отметил он.

Также, по словам Кулебы, говорили не только о том, как Германия может помочь Украине, а о том, что мы вместе можем сделать, какие амбициозные экономические проекты — чтобы в выигрыше были и Украина, и Германия, и Европа в целом.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, почему не захотел говорить по телефону с Кулебой. По его словам, причина в том, что темой разговора был Донбасс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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