Кулеба и Блинкен провели переговоры на фоне скандала с утечкой информации об Украине

По словам министра, Штаты не сомневаются в способности Украины побеждать в поле боя.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор на фоне скандала об утечке информации из Пентагона.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter.
"Энтони Блинкен снова подтвердил непреклонную поддержку США и категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал Кулеба.
По его словам, США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении ее победы и обеспечении справедливого мира.
Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Сеть попали засекреченные документы о состоянии ВСУ перед запланированным контрнаступлением.
По информации издания The Washington Post, пользователь, распространивший секретные документы американской разведки, живет в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.
В США заявили, что утечка разведданных США может иметь роковые последствия для украинцев.
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