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Кулеба и Блинкен провели переговоры на фоне скандала с утечкой информации об Украине

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
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Кулеба и Блинкен провели переговоры на фоне скандала с утечкой информации об Украине

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

По словам министра, Штаты не сомневаются в способности Украины побеждать в поле боя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор на фоне скандала об утечке информации из Пентагона.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"Энтони Блинкен снова подтвердил непреклонную поддержку США и категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал Кулеба.

По его словам, США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении ее победы и обеспечении справедливого мира.

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Сеть попали засекреченные документы о состоянии ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

По информации издания The Washington Post, пользователь, распространивший секретные документы американской разведки, живет в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.

В США заявили, что утечка разведданных США может иметь роковые последствия для украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
402
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