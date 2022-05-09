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Кулеба и Блинкен скоординировали шаги, чтобы приблизить день победы Украины

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Кулеба и Блинкен скоординировали шаги, чтобы приблизить день победы Украины

Associated Press

Новые жесткие санкции против России на подходе.

В День памяти и примирения День победы в Европе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с госсекретарем США Энтони Блинкеном скоординировали шаги, чтобы приблизить день победы Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Украины.

"Новые жесткие санкции США против России на подходе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

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