Кулеба и Блинкен скоординировали шаги, чтобы приблизить день победы Украины

Новые жесткие санкции против России на подходе.
В День памяти и примирения День победы в Европе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с госсекретарем США Энтони Блинкеном скоординировали шаги, чтобы приблизить день победы Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Украины.
"Новые жесткие санкции США против России на подходе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.
Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.
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