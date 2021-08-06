Кулеба и Ермак обсудили угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе США

По словам Кулебы, сенаторы поддерживают украинскую позицию относительно российского газопровода.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак подняли вопрос угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе США.
Об этом глава украинской дипломатии рассказал после переговоров с советником американского президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами, пишет "Укринформ".
"Безусловно, мы обсуждали "Северный поток-2", особенно в Конгрессе, — указал министр МИД Украины. — Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом... Но сейчас, в ближайшие три недели, это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат".
По его словам, стороны "дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую".
Кулеба также заметил, что Украина рассматривает "Северный поток-2" через призму своей безопасности, не как экономический проект. Дипломат подчеркнул, что в этом "нас поддерживают наши американские партнеры".
Как сообщалось, 4 и 5 августа Кулеба и Ермак находились в Вашингтоне в рамках подготовки визита в США президента Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден ожидает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года.
Напомним:
- США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".
- США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
- Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".
- Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.
- Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.