Кулеба и Ермак обсудили угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе США

По словам Кулебы, сенаторы поддерживают украинскую позицию относительно российского газопровода.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак подняли вопрос угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе США.

Об этом глава украинской дипломатии рассказал после переговоров с советником американского президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами, пишет "Укринформ".

"Безусловно, мы обсуждали "Северный поток-2", особенно в Конгрессе, — указал министр МИД Украины. — Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом... Но сейчас, в ближайшие три недели, это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат".

По его словам, стороны "дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую".

Кулеба также заметил, что Украина рассматривает "Северный поток-2" через призму своей безопасности, не как экономический проект. Дипломат подчеркнул, что в этом "нас поддерживают наши американские партнеры".

Как сообщалось, 4 и 5 августа Кулеба и Ермак находились в Вашингтоне в рамках подготовки визита в США президента Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден ожидает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года.

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

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