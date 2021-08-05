Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена: детали переговоров

Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена: детали переговоров

Также стороны обсудили войну на Донбассе, двустороннее сотрудничество и внедрение реформ в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак в Вашингтоне встретились с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США и его встречу с Джо Байденом 30 августа.

Кулеба и Ермак вместе с Салливаном обратили внимание на войну Донбассе и отметили совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами. В завершение глава МИД и руководитель ОП рассказали советнику Байдена о внедрении реформ, в частности о реформировании судопроизводства в Украине.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Байден ожидает Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

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