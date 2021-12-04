Кулеба: Киев готов вести переговоры по Донбассу в любом формате

Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом он сказал Кулеба в эфире украинского телеканала, - сообщает "Интерфакс".
"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - сказал Кулеба.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ТКГ (трехсторонняя контактная группа по Донбассу) не планирует возвращаться к очным переговорам на Минской площадке.
"Сейчас переговоры проводятся онлайн в режиме видеоконференций из-за пандемии. В ближайший год, а может два или даже больше речи о возвращении к очным переговорам, о возвращении в Минск не идет", - сказал источник.
По его словам, "Минский формат" де-факто стал "онлайн форматом".
"Пандемия изменила подход. Переговоры перешли в онлайн. Предпосылок к возвращению в очную форму нет", - резюмировал он.
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