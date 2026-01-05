Кулеба может получить новую должность: СМИ узнали подробности

Дмитрий Кулеба / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность привлечения бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к новым форматам работы во власти, в частности в контексте реформирования Службы внешней разведки Украины (СВР).

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

По словам собеседника, нынешняя встреча президента с экс-главой МИД связана с поиском дополнительных каналов получения и анализа международной информации, а также с желанием предоставить главе государства более широкий спектр вариантов для принятия решений.

«Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений», — отметил источник.

Он также добавил, что Зеленский долгое время размышляет над возможностью определения для Кулебы новой системной роли в государственном управлении. В то же время окончательное решение будет зависеть от видения и личных амбиций самого экс-министра.

По информации источника, рассматриваются несколько вариантов: специальный формат работы в статусе советника или представителя президента — формального или неформального, а также потенциальное руководство одной из государственных институций, в частности Службой внешней разведки Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины в этот же день встретился с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудил с ним политическую и информационную ситуацию вокруг государства.