- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 413
- Время на прочтение
- 1 мин
Кулеба может получить новую должность: СМИ узнали подробности
Экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу могут привлечь к новым форматам работы во власти.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность привлечения бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к новым форматам работы во власти, в частности в контексте реформирования Службы внешней разведки Украины (СВР).
Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.
По словам собеседника, нынешняя встреча президента с экс-главой МИД связана с поиском дополнительных каналов получения и анализа международной информации, а также с желанием предоставить главе государства более широкий спектр вариантов для принятия решений.
«Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений», — отметил источник.
Он также добавил, что Зеленский долгое время размышляет над возможностью определения для Кулебы новой системной роли в государственном управлении. В то же время окончательное решение будет зависеть от видения и личных амбиций самого экс-министра.
По информации источника, рассматриваются несколько вариантов: специальный формат работы в статусе советника или представителя президента — формального или неформального, а также потенциальное руководство одной из государственных институций, в частности Службой внешней разведки Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины в этот же день встретился с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудил с ним политическую и информационную ситуацию вокруг государства.