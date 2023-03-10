Кулеба надеется, что масштабная ракетная атака РФ ускорит получение Украиной ПВО от партнеров

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

В частности, он отвечал на вопрос повлияет ли массовый обстрел 9 марта на поставку Украине оружия, особенно комплексов Patriot и SAMP/T, способных перехватывать баллистические ракеты.

"Это, конечно, только ускорит этот процесс, я уверен. Мы будем быстрее получать все необходимые для нас системы противовоздушной обороны, потому что весь мир видит, с каким злом нам приходится бороться каждый день. Поэтому я уверен, что это приведет к обратному результату". — в отличие от того, чего ожидает российская армия", — заметил он.

Кулеба подчеркнул, что массированными воздушными атаками Россия стремится сломать дух украинцев. Но они никогда не смогут этого сделать. Мы боремся за свою землю, жизнь, дома", — резюмировал представитель ОП.

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Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты массированно обстреляли Украину. Впервые россияне применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. ПВО сбила 34 крылатых ракеты и 4 из 8 дронов. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками из-за массированного ракетного удара России по инфраструктуре Украины.

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