Кулеба надеется, что Нидерланды поддержат создание спецтрибунала по преступлениям России

Кулеба надеется, что Нидерланды поддержат создание спецтрибунала по преступлениям России

Кулеба выразил надежду, что Нидерланды также примут предложение президента Зеленского и присоединятся к восстановлению Украины.

Украина надеется, что Нидерланды поддержат идею создания специального трибунала по рассмотрению дела о преступлениях российской федерации против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

«Я всегда предпочитаю справедливость. Да, Украина полностью поддерживает идею создания специального трибунала ad hoc по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины. Я послал письма десяткам министров иностранных дел, включая Вопке, предлагая эту идею для рассмотрения. Я с нетерпением жду позиции Нидерландов”, — сказал Кулеба

Кулеба надеется, что Нидерланды также примут предложение Президента Зеленского и присоединятся к восстановлению Украины, в частности, в рамках инициативы о патронате над украинскими регионами.

Также читайте Госдеп начал программу мониторинга военных преступлений России в Украине

“Это большой проект. Это также большая часть раскрытия подлинного партнерства и дружбы, существующих между нами», — отметил он.

Также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра отметил, что позиция Нидерландов – делать то, что эффективно и действительно помогает Украине.

“Наша главная задача – убедиться, что мы помогаем украинцам. Также мы должны убедиться, что мы координируем свои действия с нашими европейскими друзьями. Так что сделаем все возможное, чтобы помочь стране”, — сказал он.

Напомним, Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России.

Читайте также:

Оккупанты эксплуатируют детей, чтобы оправдать свои преступления на территории Украины – Сергей Лещенко