Кулеба: "Нам удалось сдержать РФ от какого-либо дальнейшего обострения"

По словам министра, дипломаты продолжают работать над тем, чтобы Украина становилась сильнее и сохраняла беспрецедентно высокий уровень международной поддержки.
Ситуация в Украине остается напряженной, но полностью контролируемой. Украина – в сильной позиции и готова к любому развитию событий.
Об этом во вторник, 15 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
"За предыдущие месяцы Россия создала в Европе кризис безопасности и повысила напряжение до недопустимого уровня. Она ведет свою опасную игру и делает это без каких-либо реальных причин. И весь мир это видит", — отметил он.
По словам Кулебы, это часть тактики шантажа и запугивания, которую Кремль воплощает уже много лет.
"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", — сказал он.
Напомним:
Россия заявляет, что не готовит нападение на Украину. В то же время постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов назвал условие, при котором нападение возможно. Так, по словам Чижова, Россия не вторгнется, если Украина ее не спровоцирует.
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