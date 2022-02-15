Кулеба: "Нам удалось сдержать РФ от какого-либо дальнейшего обострения"

По словам министра, дипломаты продолжают работать над тем, чтобы Украина становилась сильнее и сохраняла беспрецедентно высокий уровень международной поддержки.

Ситуация в Украине остается напряженной, но полностью контролируемой. Украина – в сильной позиции и готова к любому развитию событий.

Об этом во вторник, 15 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"За предыдущие месяцы Россия создала в Европе кризис безопасности и повысила напряжение до недопустимого уровня. Она ведет свою опасную игру и делает это без каких-либо реальных причин. И весь мир это видит", — отметил он.

По словам Кулебы, это часть тактики шантажа и запугивания, которую Кремль воплощает уже много лет.

"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", — сказал он.

Напомним:

Россия заявляет, что не готовит нападение на Украину. В то же время постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов назвал условие, при котором нападение возможно. Так, по словам Чижова, Россия не вторгнется, если Украина ее не спровоцирует.

Россия не готова атаковать, но стремится вызвать панику внутри страны

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