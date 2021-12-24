Кулеба намекнул на желание Украины присоединиться к обсуждениям США и РФ "гарантий безопасности"

Кулеба намекнул на желание Украины присоединиться к обсуждениям США и РФ "гарантий безопасности"

Кулеба уточнил, что в Украине сейчас решается вопрос евроатлантической безопасности.

Главной темой переговоров США, ЕС или НАТО с РФ должно быть завершение вооруженной агрессии России против Украины. В то же время Украина должна быть участницей переговоров по консультациям по безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", — отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает реакцию Штатов на так называемый проект "гарантий безопасности" Москвы. По его словам, якобы они договорились с США о начале переговоров в начале 2022 года в Женеве.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проведет из США три раунда переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", первый из которых может состояться уже в начале 2022 года.

Ранее МИД РФ опубликовал текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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