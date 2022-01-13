Кулеба назвал единственный способ для РФ подтвердить отсутствие намерений нападать на Украину

Глава МИД назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РФ.

На заседании постоянного совета ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины. Для РФ, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" прошли неудачно. Украинская сторона вместе с партнерами продолжит работу над воплощением комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба 13 января.

"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве. В Грузии и Молдове В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния", — указал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что единственным способом для российской стороны подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ. Кулеба высказал мнение, что это была "неудовлетворительная для России неделя большой дипломатии".

Министр иностранных дел добавил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством для эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", — заявил Кулеба.

Как сообщалось, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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