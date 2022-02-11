Кулеба назвал "игрой нарративов" заявление Лаврова о возможном выезде части дипмиссии из Украины

Кулеба назвал "игрой нарративов" заявление Лаврова о возможном выезде части дипмиссии из Украины

По словам Кулебы, Россия пытается продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу рекомендаций российской дипмиссии покинуть Украину ради безопасности нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит агрессивные действия, какие-то наступательные операции.

Об этом во время брифинга сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 февраля.

По словам Кулебы, таким образом они пытаются продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.

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"Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за победителя в игре под названием "Кто виноват?", — резюмировал он.

Напомним:

В МИД России предполагают, что могут посоветовать неосновному персоналу своих дипломатических представительств уехать из Украины. "Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств в Украине покинуть страну", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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