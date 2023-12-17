Кулеба назвал "историческим" предложение Шольца Орбану покинуть зал заседаний ЕС во время голосования по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что он предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала заседания глав ЕС во время голосования за начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал просьбу Шольца "исторической".

Об этом пишет Bild.

Таким образом, премьеру Виктору Орбану не пришлось менять свою позицию, а страны Евросоюза добились принятия решения.

"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как пример немецкого лидерства в пользу Европы. На этой неделе канцлер заслужил огромный искренний и заслуженный восторг в сердцах украинцев", — сказал Кулеба в интервью ю BILD.

Как отметил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, в начале войны Олаф Шольц не пользовался популярностью в Украине, поскольку задерживал поставки оружия.

"Но через полтора с лишним года все иначе: столько похвал из Украины у Шольца не было еще никогда", — пишет Ронцхаймер.

"У нас много причин быть благодарными Германии: от военной помощи до финансовой поддержки. Но политическая ясность относительно членства Украины в ЕС — это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина. Серые зоны в Европе более невозможны. Либо вся карта Европы будет раскрашена в цвета ЕС для гарантии безопасности и процветания всем европейцам, либо Путин раскрасит её кровью и принесёт ещё больше страданий, нестабильности и разрушений. Я рад, что на этой неделе мы все стали безопаснее и увереннее»", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Венгрии сделали новое заявление о вступлении Украины в ЕС и пригрозили "жестким вето".

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