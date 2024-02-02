Кулеба назвал Орбана провенгерским политиком: премьер резко отреагировал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство тем, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его провенгерским политиком.

Об этом глава венгерского правительства сказал в эфире радио Kossuth, пишет "ЕП".

Орбан подчеркнул, мол, его "не интересует" мнение украинской власти.

"Страна не должна опуститься до того, чтобы кто-то другой мог рассказывать нам, каковы премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии", — заявил политик.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрия – это "суверенная страна", поэтому она "не претендует на одобрение" других стран.

"Пусть соседи-славяне не рассказывают мне, кто мы есть, о тысячелетнем венгерском государстве. Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест. Но уважающая себя страна не может такого сказать. Если скажут, то не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей", — сказал Орбан.

Пророссийские или проугорские: Кулеба об Орбане и Сийярто

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не считает венгерского премьера Виктора Орбана и главу МИД Петера Сийярто пророссийскими политиками. Они – проугорские.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они проугорские. Если бы они были пророссийскими, то Петер бы на нынешней встрече не заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины"., – объяснил он свое мнение.

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