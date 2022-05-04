Кулеба назвал соучастниками преступлений те страны, которые против нефтяного эмбарго для России

Кулеба назвал соучастниками преступлений те страны, которые против нефтяного эмбарго для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза ввести нефтяное эмбарго против России и раскритиковал те государства, которые выступили против этого решения.

Напомним, 4 мая в ЕС представили шестой пакет санкций против России. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких банков РФ, запрет государственных информационных вещателей.

Свой комментарий по этой теме Кулеба высказал в видеообращении в Сети.

"Если какая-нибудь страна в Европе будет противостоять эмбарго на российскую нефть, будут четкие основания сказать, что эта страна является соучастником преступлений, совершенных Россией на территории Украины", – сказал глава МИД.

Напомним, против шестого пакета санкций против России 4 мая выступили Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия, выразив обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС (на жестовом языке)

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