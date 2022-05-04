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Кулеба назвал соучастниками преступлений те страны, которые против нефтяного эмбарго для России

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Кулеба назвал соучастниками преступлений те страны, которые против нефтяного эмбарго для России

Associated Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза ввести нефтяное эмбарго против России и раскритиковал те государства, которые выступили против этого решения.

Напомним, 4 мая в ЕС представили шестой пакет санкций против России. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких банков РФ, запрет государственных информационных вещателей.

Свой комментарий по этой теме Кулеба высказал в видеообращении в Сети.

"Если какая-нибудь страна в Европе будет противостоять эмбарго на российскую нефть, будут четкие основания сказать, что эта страна является соучастником преступлений, совершенных Россией на территории Украины", – сказал глава МИД.

Напомним, против шестого пакета санкций против России 4 мая выступили Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия, выразив обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго.

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