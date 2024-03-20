Кулеба назвал страну, которая может сыграть ключевую роль в завершении войны

Китай может сыграть ключевую роль в завершении начавшейся Кремлем войны в Украине, ведь Пекин имеет "особые" отношения с Москвой.

Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для меня очевидно, что Китай, безусловно, имеет очень большой потенциал для того, чтобы положить конец этой войне, российской агрессии против Украины, из-за особых отношений, которые он имеет с Россией", — подчеркнул украинский министр.

Оценил Кулеба и отношения между Украиной и Китаем. По словам главы МИД, они "никогда не испытывали проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях", поэтому "доверие между нами существует".

Напомним, ранее Китай заявил, что хочет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине. Спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй говорит, что "сейчас самое безотлагательное — охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".

Кроме того, Китай не исключает участия в саммите мира в Швейцарии. В Пекине заявляют, что КНР "выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был сторонником этого".

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