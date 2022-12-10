Кулеба назвал стратегическую победу над страной-агрессором: "Россия, которая не несет угрозы"

Министр подчеркнул, что Россию нужно заставить играть по правилам.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что стратегической победой над Россией станет избавление Украины и всего международного сообщества от угрозы со стороны РФ.

Об этом министр сказал во время выступления на World Policy Forum в Абу-Даби 10 декабря, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Полное восстановление территориальной целостности Украины в границах, которые были до февраля 2014 года, когда Россия напала и оккупировала Крым, является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров", – заявил Кулеба.

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"Далее возникает более широкий вопрос: как достичь стратегической победы не только Украины, но и всего международного сообщества, заставив Россию играть по правилам?" – заметил дипломат.

И сразу же ответил на поставленный вопрос, сказав, что международное сообщество получит стратегическую победу, когда Россия будет играть по правилам. По оценкам Кулебы, если для этого необходимо изменение режима в РФ, то гражданам страны придется пройти эту трансформацию. В то же время министр отметил, что это может произойти только изнутри.

В этом же контексте глава МИД Украины подчеркнул, что международное сообщество может сыграть важную роль, чтобы создать условия для осознания россиянами необходимости изменения режима.

"Россия, которая не несет угрозы другим странам, станет стратегической победой международного сообщества", – сказал Кулеба.

Он также призвал не играть в "лицемерные игры" тех в мире, кто говорит, что это "не их война". Министр пояснил, что война РФ против Украины имеет глобальные последствия для продовольственной и энергетической безопасности, международного мира и безопасности.

"Поэтому мы все заинтересованы в ее скорейшем завершении победой Украины, которая защищает не только себя, но и правила, на которых основан мир", – отметил дипломат.

По его мнению, результатом войны будет полная интеграция Украины как в Евросоюз, так и в НАТО.

"После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности", — рассказал Кулеба.

Он добавил, что в более широком смысле восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства.

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"Это свершившийся факт. Членство в НАТО станет лишь юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал мнение, что лучшими гарантиями безопасности в Европе будут вывод российских войск и вступление Украины в НАТО.

Заметим, в Госдепартаменте США уклонились от ответа на вопрос, что именно там будут считать полным выводом российских войск из Украины.

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