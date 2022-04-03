В ближайшее время Евросоюз должен ввести пятый пакет санкций против РФ.

Европейский Союз скоро введет пятый санкционный пакет против Российской Федерации – потому, что пошла войной против Украины.

"Санкционный каток продолжит закатывать российскую экономику в асфальт. Скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки во избежание санкций. По сути, по экономике РФ нанесли четыре мощных удара, которые заставили Москву срочно искать пути отхода. Пятый удар будет нанесен именно по тем лазейкам и обходным путям, на которые они двинулись", — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Международные санкции уже конкретно взорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса РФ.

"Без импортных комплектующих и технологий у россиян уже возникли проблемы с электроникой, чипами, некоторыми снайперскими винтовками, некоторыми средствами управления ракетно-артиллерийскими и минометными комплексами. Будем активно развивать успех по этому направлению", — отметил министр.

Кулеба назвал "священную санкционную троицу, которая окончательно остановит военную машину России":

отказ от российской нефти, газа и угля;

закрытие мировых портов для российских кораблей и продуктов;

отключение всех российских банков от SWIFT.

"На всех этих направлениях ведем интенсивные переговоры и приближаем хорошие новости. Параллельно международный бизнес сворачивает взаимодействие с Россией или выходит из России. А кто не выходит – тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатическая. Главное – результат", – добавил глава МИД.

Бизнес-санкции против России и Беларуси за последние сутки:

Wizz Air отменяет все рейсы в РФ и из нее минимум до 30 октября.

Финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Беларуси.

Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе.

Американская Amsted Rail Company закрывает офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове.

Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах.

Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих.

Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на $3,5 млрд за оставшиеся в РФ более 100 своих самолетов. И обязательно выигрывает это дело.

Аукцион Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов. Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно.

Экономический обозреватель рассказал, в какой мере работа санкций повлияла на россиян

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