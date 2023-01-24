Кулеба назвал три пути решения проблемы российских ударов по энергосети Украины

Кроме помощи Украине с ПВО, необходимы жесткие санкции против ракетной промышленности России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существуют три основных способа решения проблемы российских ударов по энергосети.

Об этом министр написал в Сети 24 января после участия в заседании глав МИД стран G7.

В частности, Кулеба поблагодарил все государства и институции, объявившие о новой практической помощи для восстановления поврежденной российскими ударами энергосистемы Украины.

"Есть три основных пути решения вызова российских ударов по энергосети Украины: 1) предоставление Украине большего количества систем ПВО; 2) больше оборудования для восстановления электросети, о чем сегодня говорили на встрече; 3) жесткие санкции против ракетной промышленности России", – говорится в заявлении министра иностранных дел.

Напомним, по итогам недавнего заседания в формате "Рамштайн" стало известно, что Украина получит средства ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарею ЗРК Patriot и ЗРК Avanger. Нидерланды передадут Украине ракеты Patriot и пусковые установки. А Канада закупит для ВСУ ЗРК NASAMS и снаряды.

Заметим, что Россия может изменить тактику ракетных ударов по Украине после назначения Валерия Герасимова командующим российской группировкой. По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, из-за малого количества дальнобойных ракет оккупанты могут ракетами из переработанных комплексов С-300 и С-400 терроризировать жителей приграничных территорий.

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