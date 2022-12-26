Кулеба назвал важную победу Зеленского в США, на которую мало кто обратил внимание

Важным итогом визита президента Владимира Зеленского в США стало решение Вашингтона о передаче Украине арестованных российских активов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Одна из целей, которая была достигнута в Вашингтоне. По состоянию на наш приезд этот вопрос вообще был снят с повестки дня, а в последний момент его вернули в закон о проекте бюджета США и предоставили генеральному прокурору Соединенных Штатов разрешение использовать и передавать арестованные российские деньги на потребности Украины", — заявил министр.

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По его словам, украинская сторона когда-то начала работать над этим вопросом, "поправка появилась, затем из-за оппозиции определенных людей в Соединенных Штатах эту поправку вообще сняли и положили в ящик до лучших времен".

"В ходе визита президент говорил об этом в Конгрессе с представителями и Республиканской, и Демократической партий. Мы уехали и на момент приезда в Киев увидели, что эту поправку вернули в текст принятого закона. Ясно, что на фоне "Пэтриотов" и 45 млрд долларов бюджетной поддержки мало кто обратил на это внимание, но это суперпринципиальный вопрос", — подчеркнул глава МИД.

Как отметил Кулеба, "это вопрос, кто будет платить за восстановление Украины, это создает механизм".

"Генеральный прокурор США был на встрече президентов Байдена и Зеленского. Это довольно редкое явление, чтобы приглашали на международные встречи, но поскольку у нас есть тема трибунала и компенсационного механизма, то американского прокурора пригласили. Теперь он юридически получит право принимать решение о передаче арестованных активов. Это не "рамка", это конкретный механизм", — объяснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома заявил, что для него " честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Байден подтвердил предоставление Украине систем противоракетной обороны Patriot. Белый дом также объявил о выделении Украине очередного транша военной помощи.

22 декабря Сенат США принял поправку о передаче арестованных активов российских олигархов Украине. Эта поправка позволит министерству юстиции США через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов.

Вопросом арестованных российских активов занимается также Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов. Фон дер Ляен предложила создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования для использования вырученных денег для Украины.

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